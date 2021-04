Chelsea interessato ad Agüero? (Di sabato 3 aprile 2021) Chelsea interessato ad Agüero, continua l’interesse mediatico per il futuro dell’attaccante argentino. El Kun lascerà il club a fine stagione, eppure molte squadre sono interessate ad Agüero. La carta d’identità parla chiaro, il giocatore infatti il 2 giugno compirà 33 anni. L’ingaggio che chiederà sarà sicuramente altissimo e dunque solo poche squadre potranno permetterselo. Ma potrebbe rappresentare una soluzione più economica rispetto al norvegese Håland. Chelsea interessato ad Agüero, quale è la situazione? L’attaccante argentino sembra essere destinato alla permanenza in Premier League. Poche squadre possono permetterselo e gli interessamenti da parte delle italiane Juventus e Inter sono destinate a naufragare. Il motivo dell’interessamento dei Blues per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 3 aprile 2021)ad, continua l’interesse mediatico per il futuro dell’attaccante argentino. El Kun lascerà il club a fine stagione, eppure molte squadre sono interessate ad. La carta d’identità parla chiaro, il giocatore infatti il 2 giugno compirà 33 anni. L’ingaggio che chiederà sarà sicuramente altissimo e dunque solo poche squadre potranno permetterselo. Ma potrebbe rappresentare una soluzione più economica rispetto al norvegese Håland.ad, quale è la situazione? L’attaccante argentino sembra essere destinato alla permanenza in Premier League. Poche squadre possono permetterselo e gli interessamenti da parte delle italiane Juventus e Inter sono destinate a naufragare. Il motivo dell’interessamento dei Blues per ...

Advertising

UgoBaroni : RT @TUTTOJUVE_COM: Aguero resta in Premier League? Chelsea interessato al 'Kun' - TUTTOJUVE_COM : Aguero resta in Premier League? Chelsea interessato al 'Kun' - mirko_masella : RT @sportli26181512: Inter, per Wijnaldum c'è anche il Chelsea: Secondo Marca, anche il Chelsea è interessato... - sportli26181512 : Inter, per Wijnaldum c'è anche il Chelsea: Secondo Marca, anche il Chelsea è interessato... - Andrea842631710 : @enzogoku69 Ex:il Bayern ha già preso Upamecano. Il city che era interessato a Kk l’anno scorso ha comprato Ruben d… -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea interessato Calciomercato Juventus - Aguero - Haaland: doppio annuncio dall'Inghilterra! Ecco le sue dichiarazioni Il Chelsea di Thomas Tuchel andrà a caccia di un nuovo attaccante nella prossima sessione di calciomercato. Il club inglese è interessato a due calciatori, finito nel mirino ...

Wijnaldum, non solo Inter e Barcellona, spunta una nuova squadra Secondo quanto riportato dal quotidiano Marca, infatti, anche il Chelsea sarebbe seriamente interessato all'acquisto di Georginio Wijnaldum . Il suo futuro, quindi, resta sempre più incerto.

Chelsea interessato ad Agüero? Periodico Daily - Notizie Aguero, le squadre italiane interessate al 'Kun' Tra queste, oltre a Chelsea e Independiente, spiccherebbe anche il Milan ... Il Milan lo ha contattato ed è interessato a lui". Tuttavia, sottolinea Castles, "la Serie A non affascina molto" per cui ...

Calciomercato Roma: dopo Pedro, può arrivare un altro colpo dal Chelsea a parametro zero Olivier Giroud, attaccante classe 86', dall'estate 2017 gioca con il Chelsea, con la quale ha collezionato 112 presenze con 39 gol in tutte le competizioni.

Ecco le sue dichiarazioni Ildi Thomas Tuchel andrà a caccia di un nuovo attaccante nella prossima sessione di calciomercato. Il club inglese èa due calciatori, finito nel mirino ...Secondo quanto riportato dal quotidiano Marca, infatti, anche ilsarebbe seriamenteall'acquisto di Georginio Wijnaldum . Il suo futuro, quindi, resta sempre più incerto.Tra queste, oltre a Chelsea e Independiente, spiccherebbe anche il Milan ... Il Milan lo ha contattato ed è interessato a lui". Tuttavia, sottolinea Castles, "la Serie A non affascina molto" per cui ...Olivier Giroud, attaccante classe 86', dall'estate 2017 gioca con il Chelsea, con la quale ha collezionato 112 presenze con 39 gol in tutte le competizioni.