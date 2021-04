Che Dio Ci Aiuti | Can Yaman spopola nell’ultima puntata VIDEO

Leggi su solonotizie24

(Di sabato 3 aprile 2021) Canè l’attore più amato e seguito del momento grazie al ruolo di protagonista in Daydreamer – Le ali del sogno. E’ anche comparsodel telefilm della Rai Che Dio ci. Ecco ilche racchiude tutte le scene. Can– Solonotizie24Canpresente nel cast di Che Dio CiCanha il ruolo del fotografo Can Divit e sta appassionando in italiani con la sua storia d’amore con la dolce Sanem (Demet Ozdemir). In Italia non solo la sua carriera va a gonfie vele, ma anche trovato l’amore accanto a Diletta Leotta. All’inizio non amava far parlare di sé, ma poi è uscito allo scoperto e pare che stia facendo sul serio. Sui social pubblica spesso deiin cui gira delle scene ...