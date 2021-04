Cgia Mestre: con la crisi nel 2021 boom di lavoro nero in Italia (Di sabato 3 aprile 2021) L’Associazione artigiani e piccole imprese Mestre ricorda come la crisi abbia provocato finora "una perdita di circa 450 mila posti di lavoro" Leggi su rainews (Di sabato 3 aprile 2021) L’Associazione artigiani e piccole impresericorda come laabbia provocato finora "una perdita di circa 450 mila posti di

Ultime Notizie dalla rete : Cgia Mestre PER IL LAVORO NERO IL 2021 SARA' UN ANNO D'ORO A seguito della pesantissima crisi economica in corso, l'esercito dei lavoratori in nero presente in Italia è in forte espansione. Nell'ultimo anno, ricorda l'Ufficio studi della CGIA, la crisi pandemica ha provocato una perdita di circa 450 mila posti di lavoro. Con le chiusure imposte nelle ultime settimane, a tanti di questi disoccupati si sono aggiunti molti addetti del ...

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ACQUISTO MEZZI PESANTI La CGIA di Mestre, attraverso la struttura nazionale, si rende disponibile ad assistere le imprese in tutte le fasi dalla predisposizione delle domande di prenotazione alla successiva di ...

Cgia Mestre: con la crisi nel 2021 boom di lavoro nero in Italia Rai News Risarcimenti in base ai ricavi VENEZIA La Cgia di Mestre ha elaborato, sulla base del decreto Sostegni, alcune simulazioni su quanto spetta a varie tipologie di attività (vedi tabella nella pagina sinistra). Intanto sempre la Cgia ...

Secondo i dati di Cgia Mestre i Comuni capoluogo di provincia la rata sarà più cara rispetto ai Comuni di cintura Nella Capitale l’aliquota dell’Imu passa per il 2012 dal 4 al 5 per mille per la prima casa, dallo 0,76 per cento all’1,06 per le altre unità immobiliari ...

