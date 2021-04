Centro vaccinale, che tragedia: attentato (Di sabato 3 aprile 2021) Un Centro vaccinale è stato attaccato in mattinata con due bottiglie incendiarie. Un nuovo paletto su questa campagna che non decolla. Centro vaccinale (Twitter)Stiamo facendo una fatica assurda in questa campagna vaccinale. Non sta funzionando niente. Errori di gestione, di logistica, tutto sta andando a rotoli. Certo non è solo colpa dell’Italia. I contratti con le case farmaceutiche, infatti, sono stati firmati a livello europeo, ma non stanno dando i frutti sperati. Purtroppo i vaccini stanno arrivando tutti in quantità notevolmente inferiori rispetto a quelle previste. Questo naturalmente ha mandato in cortocircuito tutto il nostro sistema. A peggiorare le cose poi ci si mette come sempre l’inettitudine di qualche politico ed il gioco è fatto. LEGGI ANCHE >>> Vaccini, ... Leggi su chenews (Di sabato 3 aprile 2021) Unè stato attaccato in mattinata con due bottiglie incendiarie. Un nuovo paletto su questa campagna che non decolla.(Twitter)Stiamo facendo una fatica assurda in questa campagna. Non sta funzionando niente. Errori di gestione, di logistica, tutto sta andando a rotoli. Certo non è solo colpa dell’Italia. I contratti con le case farmaceutiche, infatti, sono stati firmati a livello europeo, ma non stanno dando i frutti sperati. Purtroppo i vaccini stanno arrivando tutti in quantità notevolmente inferiori rispetto a quelle previste. Questo naturalmente ha mandato in cortocircuito tutto il nostro sistema. A peggiorare le cose poi ci si mette come sempre l’inettitudine di qualche politico ed il gioco è fatto. LEGGI ANCHE >>> Vaccini, ...

TgLa7 : Bottiglia incendiaria contro centro vaccinale a #Brescia. Non ci sono feriti, da quantificare i danni. #vaccini - rtl1025 : ?? Una bottiglia incendiaria è stata lanciata all'alba contro il centro vaccinale di via Morelli a #Brescia. Non si… - marcodimaio : #PapaFrancesco in visita a sorpresa in Aula Paolo VI, dove è stato allestito un centro vaccinale per persone in dif… - dar_riee : Molotov contro un centro vaccinale a #Brescia. L’avevano scambiato per #Fontana. #Lombardia #COVID19 - PomponiGiovanna : RT @TgLa7: Bottiglia incendiaria contro centro vaccinale a #Brescia. Non ci sono feriti, da quantificare i danni. #vaccini -