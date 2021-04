CENTRI METEO | strappo di Primavera Freddo dall’Artico nel cuore di stagione

(Di sabato 3 aprile 2021)e aria fredda.Prosegue, senza sosta, il “ping pong” deiinternazionali. Ogni mattina, così come previsto dal nostro lavoro e dalla nostra passione, passiamo in rassegna le varie mappe di previsione e cerchiamo di capire quale potrebbe essere l’evoluzioneclimatica futura. L’argomento clou di questi giorni è senz’altro rappresentato dalproveniente dal Circolo Polare Artico,che potrebbe colpire le nostre regioni. Quando? La prossima settimana. Ma al momento l’unico punto fermo che abbiamo è l’irruzione, non la sua traiettoria. Anzi, diciamo che con ogni probabilità colpira l’Europa centrale, ma poi non sappiamo se preferirà scivolare a sudovest- direzione Penisola Iberica – o puntare decisa ...

Advertising

zazoomblog : CENTRI METEO cambiamenti climatici con rischio NEVE quote basse - #CENTRI #METEO #cambiamenti #climatici - periodicodaily : Cambiamenti climatici centri meteo nel caos: rischio neve #cambiamenticlimatici #meteo - benny_bove : RT @DPCgov: ???? Ogni giorno, la Rete dei Centri Funzionali: ??????? elabora previsioni meteo ???? monitora i fenomeni e il loro impatto sul terri… - BELLISS16414189 : RT @DPCgov: ???? Ogni giorno, la Rete dei Centri Funzionali: ??????? elabora previsioni meteo ???? monitora i fenomeni e il loro impatto sul terri… - CittadinidiTwtt : RT @DPCgov: ???? Ogni giorno, la Rete dei Centri Funzionali: ??????? elabora previsioni meteo ???? monitora i fenomeni e il loro impatto sul terri… -

Ultime Notizie dalla rete : CENTRI METEO

Meteo Giornale

... ma con rovesci residui che interesseranno dapprima la Sardegna e in un secondo momento anche la Sicilia in serata, stando ai principalidi calcolo .Pasquetta: instabile con isolato ...Ogni mattina, così come previsto dal nostro lavoro e dalla nostra passione, passiamo in rassegna le varie mappe di previsione e cerchiamo di capire quale potrebbe essere l'evoluzioneclimatica ...Il tempo andrà però migliorando al Nord e su parte del Centro, in attesa di un nuovo fronte freddo in discesa dal Nord Europa che raggiungerà le Alpi nel corso di Pasquetta. Nel dettaglio: METEO ...Al momento tempo stabile sulla Penisola salvo qualche pioggia sulle Isole Maggiori. Nel corso della giornata avremo però la formazione di nuvolosità associata ad acquazzoni e temporali un prima al ...