“C’è anche lei!”. Christian De Sica, nel suo programma il debutto di sua figlia. Avete mai visto Maria Rosa? (Di sabato 3 aprile 2021) Nella serata del 3 aprile andrà in onda su Rai 1 il programma di Christian De Sica. Quasi superfluo presentarvi lui, uno degli attori più straordinari del mondo del cinema e della televisione italiani. Non sarà facile ottenere comunque risultati importanti, visto che di fronte avrà Maria De Filippi, che su Canale 5 sarà protagonista con la terza puntata del serale di ‘Amici 20’. Come tutti sapete, l’uomo è unito in matrimonio dal 1980 con la sorella di Carlo Verdone, la signora Silvia. De Sica ha anche concepito due figli: Brando e Maria Rosa. Di quest’ultima si è parlato sempre poco e presumibilmente non tutti la conoscete perfettamente. Brando ha invece iniziato una carriera cinematografica con ‘Anni 90 – Parte II’ ed ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 3 aprile 2021) Nella serata del 3 aprile andrà in onda su Rai 1 ildiDe. Quasi superfluo presentarvi lui, uno degli attori più straordinari del mondo del cinema e della televisione italiani. Non sarà facile ottenere comunque risultati importanti,che di fronte avràDe Filippi, che su Canale 5 sarà protagonista con la terza puntata del serale di ‘Amici 20’. Come tutti sapete, l’uomo è unito in matrimonio dal 1980 con la sorella di Carlo Verdone, la signora Silvia. Dehaconcepito due figli: Brando e. Di quest’ultima si è parlato sempre poco e presumibilmente non tutti la conoscete perfettamente. Brando ha invece iniziato una carriera cinematografica con ‘Anni 90 – Parte II’ ed ha ...

