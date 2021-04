Catherine Spaack e il duro periodo | dall’emorragia cerebrale alle crisi epilettiche | Oggi come sta

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Catherine Spaack

kronic

Catherine Spaak sull'emorragia: "Non vedevo e non camminavo, la malattia non è vergogna" Catherine Spaak aveva parlato della emorragia cerebrale che l'ha colpita lo scorso gennaio in tv qualche ...Buon compleanno Eddie Murphy, Giuseppe Remuzzi… …Maxi Lopez, Miguel Bosè, Giovanni Molino, Lamberto Bava, Jaap de Hoop Scheffer, Catherine Spaak, Alec ...