Castori non molla: “Il nostro obiettivo non cambia” (Di sabato 3 aprile 2021) di Marco De Martino Rammaricato per il risultato ma deciso a voltare subito pagina ed a riprendere il cammino interrotto ieri sera a Lecce. Fabrizio Castori scuote la Salernitana subito dopo il ko rimediato al Via del Mare, il primo dopo dodici risultati utili consecutivi, che rallenta il cammino dei granata verso la promozione diretta in serie A: “Abbiamo iniziato bene, poi il Lecce ha preso il sopravvento anche perché ci siamo schiacciati troppo. E’ stato decisivo aver preso gol ad un minuto dalla fine del primo tempo, non dovevano andar sotto in quel momento ed in quel modo ma –si rammarica Castori- purtroppo ci può stare subire gol dopo partite. Siamo ripartiti nella ripresa molto bene, sfiorando anche il pareggio ma poi l’espulsione ci ha definitivamente tagliato le gambe. E’ ancora tutto in gioco, nel girone di ritorno non avevamo mai perso e ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 3 aprile 2021) di Marco De Martino Rammaricato per il risultato ma deciso a voltare subito pagina ed a riprendere il cammino interrotto ieri sera a Lecce. Fabrizioscuote la Salernitana subito dopo il ko rimediato al Via del Mare, il primo dopo dodici risultati utili consecutivi, che rallenta il cammino dei granata verso la promozione diretta in serie A: “Abbiamo iniziato bene, poi il Lecce ha preso il sopravvento anche perché ci siamo schiacciati troppo. E’ stato decisivo aver preso gol ad un minuto dalla fine del primo tempo, non dovevano andar sotto in quel momento ed in quel modo ma –si rammarica- purtroppo ci può stare subire gol dopo partite. Siamo ripartiti nella ripresa molto bene, sfiorando anche il pareggio ma poi l’espulsione ci ha definitivamente tagliato le gambe. E’ ancora tutto in gioco, nel girone di ritorno non avevamo mai perso e ...

