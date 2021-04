Cassazione: la distrazione alle spese non implica la rinuncia al gratuito patrocinio (Di sabato 3 aprile 2021) Lucia Izzo - Per le Sezioni Unite della Suprema Corte, l'istanza di distrazione proposta dal legale della parte ammessa al gratuito patrocinio non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito. Leggi su studiocataldi (Di sabato 3 aprile 2021) Lucia Izzo - Per le Sezioni Unite della Suprema Corte, l'istanza diproposta dal legale della parte ammessa alnon costituisceimplicita al beneficio da parte dell'assistito.

Cassazione: la distrazione alle spese non implica la rinuncia al gratuito patrocinio In tale prospettiva, la richiesta di distrazione si conferma quale espressione di un diritto del ... Scarica pdf Cassazione Sezioni Unite n. 8561/2021

Cassazione: la distrazione alle spese non implica la rinuncia al gratuito patrocinio Studio Cataldi Erogazione di somme nebulosa? L'avvocato è nei guai Applicabile la sanzione prevista per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione al legale che non prova la regolarità ...

