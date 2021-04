Cashback, come ottenere 1.500€ senza supercashback (Di sabato 3 aprile 2021) Cashback, fanno gola i 1.500 euro stanziati dal superpremio ai primi 100.000 utenti. Ma in realtà ci sarebbe un altro modo potenziale per accedere a tale cifra Un tesoretto da 3.300 euro all’anno. E’ questa, nel totale, la cifra che offre il Cashback di Stato ai cittadini che partecipano al concorso. Ci sono due binari L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 3 aprile 2021), fanno gola i 1.500 euro stanziati dal superpremio ai primi 100.000 utenti. Ma in realtà ci sarebbe un altro modo potenziale per accedere a tale cifra Un tesoretto da 3.300 euro all’anno. E’ questa, nel totale, la cifra che offre ildi Stato ai cittadini che partecipano al concorso. Ci sono due binari L'articolo proviene da Consumatore.com.

