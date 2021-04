Casertana-Palermo 1-3 | Lucca show al Pinto! La tripletta del bomber esalta i rosa | Cuppone firma il gol dei campani Commento primo tempo Commento primo tempo

Advertising

rep_palermo : Calcio, serie C: Casertana - Palermo 1-3 [di Valerio Tripi] [aggiornamento delle 13:48] - WiAnselmo : Casertana-#Palermo 1-3 : Lucca show al Pinto! La tripletta del bomber esalta il buon primo tempo dei rosa, Cuppone… - Mediagol : Casertana-#Palermo 1-3 : Lucca show al Pinto! La tripletta del bomber esalta il buon primo tempo dei rosa, Cuppone… - ILOVEPACALCIO : LIVE #CASERTANAPALERMO 1-3: GOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL!!!!! INCREDIBILE TRIPLETTA DI LORENZO #LUCCA!!!! Poi l'arbitro fi… - mariocaruso90 : LORENZO LUCCA. #Casertana-#Palermo 1-3 -

Ultime Notizie dalla rete : Casertana Palermo

in maglia rosa e pantaloncini bianchi,in rossoblu. ORE 12.49 - I giocatori sono rientrati negli spogliatoi. Tra poco l'ingresso in campo. ORE 12.20 - Le squadre sono in campo per ...CASERTA - Dopo 21 giorni iltorna in campo e lo fa in trasferta in casa della. Il tecnico rosanero, Giacomo Filippi, conosce la forza dell'avversario, che si trova davanti in classifica, e non lo sottovaluta ...13:21Calcio, serie C: Casertana – Palermo 0-2 13:21Due bottiglie incendiarie contro centro vaccinale italiano 13:16Calcio, serie C: Casertana – Palermo 0-1 13:11Prenotazioni vaccino impossibile per i ...CASERTA – Dopo 21 giorni il Palermo torna in campo e lo fa in trasferta in casa della Casertana. Il tecnico rosanero, Giacomo Filippi, conosce la forza dell’avversario, che si trova davanti in classif ...