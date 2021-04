Casalnuovo | arrestato 44enne vicino al clan Rega | deve scontare 3 anni e 5 mesi di carcere – IL NOME

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Casalnuovo arrestato

ilmattino.it

Un latitante ritenuto vicino al clan 'Rega', attivo nel territorio didi Napoli, è statodai carabinieri della tenenza di Melito di Napoli in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Pistoia nel luglio del 2019. L'uomo, ...I carabinieri della tenenza di Melito di Napoli hannoVincenzo Brassini ,un 44enne napoletano, ritenuto vicino al clan "Rega" operante nel territorio didi Napoli , in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di ...I Carabinieri della Tenenza di Melito di Napoli hanno arrestato Vincenzo Brassini, 44enne napoletano, ritenuto vicino al clan “Rega” operante nel territorio di Casalnuovo di Napoli, in esecuzione di ...Un latitante ritenuto vicino al clan «Rega», attivo nel territorio di Casalnuovo di Napoli, è stato arrestato dai carabinieri della tenenza di Melito di Napoli in esecuzione di un ordine di ...