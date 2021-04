(Di sabato 3 aprile 2021) Roma, 3 apr. (Adnkronos) – “Il governo deve tutelare le situazioni di criticità dovute alla pandemia ma una ulteriore proroga aldegliper tutte quelle situazioni già decise precedentemente in base a regolari controversie giudiziarie è assolutamente inaccettabile. Un ulteriore, ingiustificato attacco alla proprietà che non possiamo assolutamente accettare e che non tollereremo”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio, componente del Consiglio di presidenza del partito. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Casa: Gasparri, 'inaccettabile blocco sfratti decisi prima pandemia'... - cosmopin : @luigidimaio @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT Di politici factotum ce ne sono a migliaia, cominciamo a metterli dietro… - Marco1999Busa : RT @antonio40920331: #Gasparri il mio inquilino moroso dal2019 con sentenza di sfratto del settembre 2020 ha lasciato a gennaio casa senza… - GPerenne : RT @antonio40920331: #Gasparri il mio inquilino moroso dal2019 con sentenza di sfratto del settembre 2020 ha lasciato a gennaio casa senza… - petregiamp : RT @antonio40920331: #Gasparri il mio inquilino moroso dal2019 con sentenza di sfratto del settembre 2020 ha lasciato a gennaio casa senza… -

Ultime Notizie dalla rete : Casa Gasparri

Metro

Padroni divicini al vantaggio al 14 , grande azione di Marchisone in area e appoggio per ... Beretta (32 st Radaelli), Bingo (19 st Barbui), Cocuzza (19 st Braidich), Ronzoni,. A disp: ...... al ritorno in campo dopo tre mesi di stop per la pubalgia, i padroni diresistono fino al ... Beretta (dal 74' Radaelli), Bingo (dal 64' Barbui), Cocuzza (dal 64' Braidich), Ronzoni e; a ...Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, componente del Consiglio di presidenza del partito. "Attendiamo immediati chiarimenti in materia -aggiunge- augurandoci che nessuno voglia ...Il presidente leghista della commissione Giustizia rinvia il voto per dare via libera al concorso degli avvocati post Covid ...