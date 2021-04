Casa: Dal Mas (Fi), 'blocco sfratti inaccettabile, governo faccia chiarezza' (Di sabato 3 aprile 2021) Roma, 3 apr. (Adnkronos) - "Un'ulteriore proroga del blocco degli sfratti è semplicemente inaccettabile. Neanche se temperata da ancora vaghi indennizzi. Ad ora siamo a indiscrezioni rilanciate dalla stampa, ma chiediamo al governo di fare chiarezza definitiva". Lo afferma il senatore di Forza Italia Franco Dal Mas, componente della commissione Giustizia di Palazzo Madama. "In occasione della conversione del Milleproroghe -aggiunge- ci è stato chiesto di ritirare un emendamento, sottoscritto da quasi tutte le forze politiche, che distingueva tra morosità precedenti o successiva alla pandemia. La garanzia era la non negoziabilità del 30 giugno come scadenza, già tardiva, del blocco degli sfratti. Confido che le indiscrezioni su un nuovo slittamento siano destituite di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) Roma, 3 apr. (Adnkronos) - "Un'ulteriore proroga deldegliè semplicemente. Neanche se temperata da ancora vaghi indennizzi. Ad ora siamo a indiscrezioni rilanciate dalla stampa, ma chiediamo aldi faredefinitiva". Lo afferma il senatore di Forza Italia Franco Dal Mas, componente della commissione Giustizia di Palazzo Madama. "In occasione della conversione del Milleproroghe -aggiunge- ci è stato chiesto di ritirare un emendamento, sottoscritto da quasi tutte le forze politiche, che distingueva tra morosità precedenti o successiva alla pandemia. La garanzia era la non negoziabilità del 30 giugno come scadenza, già tardiva, deldegli. Confido che le indiscrezioni su un nuovo slittamento siano destituite di ...

