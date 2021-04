Casa: Dal Mas (Fi), ‘blocco sfratti inaccettabile, governo faccia chiarezza’ (Di sabato 3 aprile 2021) Roma, 3 apr. (Adnkronos) – “Un’ulteriore proroga del blocco degli sfratti è semplicemente inaccettabile. Neanche se temperata da ancora vaghi indennizzi. Ad ora siamo a indiscrezioni rilanciate dalla stampa, ma chiediamo al governo di fare chiarezza definitiva”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Franco Dal Mas, componente della commissione Giustizia di Palazzo Madama. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 3 aprile 2021) Roma, 3 apr. (Adnkronos) – “Un’ulteriore proroga del blocco degliè semplicemente. Neanche se temperata da ancora vaghi indennizzi. Ad ora siamo a indiscrezioni rilanciate dalla stampa, ma chiediamo aldi fare chiarezza definitiva”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Franco Dal Mas, componente della commissione Giustizia di Palazzo Madama. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

