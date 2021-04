Caro Draghi, se davvero vuoi rompere il ricatto di Big Pharma sospendi i brevetti e rendi il vaccino accessibile a tutti (Di sabato 3 aprile 2021) Sapete quanti abitanti ha l’India? Quasi 1,4 miliardi di persone. E quanti abitanti ha il Brasile? 221 milioni di persone. Sapete qual è la capacità produttiva di tutti gli stabilimenti di Pfizer, compresi i nuovi siti produttivi in Germania? Nella migliore delle ipotesi 2 miliardi di vaccini all’anno. Secondo voi, quando c’è stato il blocco di Astrazeneca in alcuni Paesi Ue, con qualche centinaio di milioni di persone impossibilitate a vaccinarsi, i dirigenti della casa farmaceutica hanno dormito la notte considerando il fatto che il resto del mondo attendeva i suoi vaccini a braccia aperte? In verità, le domande che dovremmo porci sono di ben altro tenore. La competizione tra i singoli Stati – siano essi orientali, occidentali, poveri o potenze industrializzate – per ottenere per primi e in un numero più importante i vaccini è dominata da egoismi nazionalistici e il ... Leggi su tpi (Di sabato 3 aprile 2021) Sapete quanti abitanti ha l’India? Quasi 1,4 miliardi di persone. E quanti abitanti ha il Brasile? 221 milioni di persone. Sapete qual è la capacità produttiva digli stabilimenti di Pfizer, compresi i nuovi siti produttivi in Germania? Nella migliore delle ipotesi 2 miliardi di vaccini all’anno. Secondo voi, quando c’è stato il blocco di Astrazeneca in alcuni Paesi Ue, con qualche centinaio di milioni di persone impossibilitate a vaccinarsi, i dirigenti della casa farmaceutica hanno dormito la notte considerando il fatto che il resto del mondo attendeva i suoi vaccini a braccia aperte? In verità, le domande che dovremmo porci sono di ben altro tenore. La competizione tra i singoli Stati – siano essi orientali, occidentali, poveri o potenze industrializzate – per ottenere per primi e in un numero più importante i vaccini è dominata da egoismi nazionalistici e il ...

