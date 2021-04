(Di sabato 3 aprile 2021) Una serata tra amici, è questo lo show di Christian De Sica che andrà in onda questa sera, sabato 3 aprile, in prima serata su Rai 1. L’attore torna in televisione, con lui anche una band composta da 32 musicisti. Una serata tra amici è un importante one man show all’insegna della leggerezza, dei monologhi esilaranti, della musica. Ospite d’eccezione sarà l’attore e regista: chi è, età,è nato a Roma il 17 novembre del 1950.o del docente universitario di storia del cinema, dirigente del Centro Sperimentale di Cinematografia e critico cinematografico Mario, il quale lo avvicinerà al mondo del cinema sin da piccolo, e di Rossana Schiavina. Dopo il diploma al Liceo ...

Advertising

CorriereCitta : Carlo Verdone: chi è, età, carriera, chi è la moglie, film, figli, fidanzata, Instagram #unaseratatraamici… - zazoomblog : Chi è Silvia Verdone moglie di Christian De Sica e sorella di Carlo - #Silvia #Verdone #moglie #Christian - zazoomblog : Christian De Sica protagonista stasera su Rai1 con Una serata tra amici: Carlo Verdone tra gli ospiti - #Christian… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Su Rai1 “Una serata tra amici” con Christian De Sica – Ospiti d’eccezione Carlo Verdone e Maria Rosa… - CeccarelliL_ : Stasera in TV: Su Rai1 “Una serata tra amici” con Christian De Sica – Ospiti d’eccezione Carlo Verdone e Maria Rosa… -

Ultime Notizie dalla rete : Carlo Verdone

Sul palco, l'attore porterà anche la figlia Maria Rosa e il 'cognato' (che non tutti conoscono come tale), dal momento che lui ha sposato sua sorella Silvia. Da qui la loro affinità ...C'è anche, tra gli amici (in questo caso anche 'parenti', visto il suo matrimonio con la sorella Silvia) ospiti di Christian De Sica nello show del sabato sera di Rai1 intitolato " per l'...Ci proverà stasera ospitando sua figlia, con la quale proporrà in duetto I’m In The Mood For Love di Julie London, Carlo Verdone, compagno di scuola nonché cognato e Riccardo Biseo ...Carlo Verdone è probabilmente l'attore comico più amato dal pubblico italiano. Nato a Roma il 17 novembre 1950, sotto il segno dello Scorpione, è figlio di un critico cinematografico e la ...