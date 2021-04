Carceri | Capece Sappe | ‘manca coordinamento fra regioni su vaccini | paura su AstraZeneca’

(Di sabato 3 aprile 2021) Roma, 3 apr. (Adnkronos) – “Mancanza die forti differenze fra lesulle vaccinazioni di detenuti e personale penitenziario”. Vaccinazioni di massa in alcune“come questa mattina a Foggia di tutti i detenuti, mentre la polizia penitenziaria resta al palo”. Ritrosia del personale dellead essere vaccinato con AstraZeneca, “il 20-30% non lo vuole. Hadegli effetti collaterali”. Estremi di mal-practice income “il Molise che contesto perché nonostante le sollecitazioni nostre e del Garante nazionale dei detenuti ancora non ha fatto nessuna vaccinazione”. E’ il quadro a macchia di leopardo dipinto all’Adnkronos da Donato, segretario generale del, sindacato autonomo di Polizia ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Carceri Capece

Il Mattino

'Si ricorre', spiega, 'ai droni ed ai lanci dall'esterno ove gli spazi dellelo consentano, ... L'appello di Donato, segretario generale del SAPPE, è rivolto principalmente al Ministero ...... che ricorda come 'sempre più spesso' si assista a tentativi di far giungere questi micro - cellullari dentro letramite droni. Il segretario generale del Sappe Donatochiede: '...AVELLINO – A poche ore dal rinvenimento, da parte della Polizia Penitenziaria, di ben 14 telefoni cellulari occultati in un contenitore di carne al sugo in un pacco postale destinato ad un detenuto de ...I fatti l'altra notte all'interno del carcere di Cerialdo: il galeotto ha lanciato sul volto del poliziotto un liquido urticante ...