CambioAuto - Lettori preparati sullelettrificazione | ma uno su due vuole diesel o benzina

Leggi su quattroruote

(Di sabato 3 aprile 2021) Quanto ne sapete di nuove tecnologie? E di elettrificazione? Molti di voi hanno partecipato al nostro sondaggio legato al lancio di, un supplemento gratuito in edicola con Quattroruote di aprile, nelle cui 64 pagine troverete tutte le informazioni che servono per scegliere una nuova vettura: i powertrain elettrificati e la loro convenienza a seconda delle varie esigenze, i costi chilometrici delle auto da noi provate, i finanziamenti, gli Adas, la vendita dell'usato e la convenienza dei modelli di fine serie, ma anche le imposte, i divieti nelle aree urbane, gli Adas e molto altro. I risultati. Ebbene, dal sondaggio emerge un'adeguata preparazione dei nostriin materia di elettrificazione. Su cinque domande, la maggior parte di loro ha selezionato la risposta corretta in quattro casi, mentre solo un quesito più insidioso, legato a ...