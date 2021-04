Calciomercato Milan – Di Marzio | ‘L’agente di Ilicic sta parlando con il Milan’

Advertising

Gazzetta_it : Occhio #Milan, #Romagnoli vuole 6 milioni: rinnovo difficile - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, a che punto è il rinnovo di #Donnarumma - PianetaMilan : - sportli26181512 : Milan, l'ex Di Canio: 'Harakiri con la Samp, l'Inter non può perdere il campionato': Paolo Di Canio, ex attaccante… - sportli26181512 : Ilicic rompe con Gasperini, contatti avviati col Milan: Il Milan vuole regalarsi un fantasista per la prossima stag… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

MilanNews24.com

Il giocatore sta valutando l'addio all'Atalanta, Massara aveva già provato a prenderlo ai tempi della Roma e ora ci vuole riprovare colCommenta per primo Il pari delper allungare ulteriormente, dopo settimane passate tra stop, polemiche e nazionali in giro per il mondo. L' Inter di Conte è pronta a tornare in campo e lo fa in casa del Bologna dell'ex Sinisa ...ROMA, 03 APR - Risultati della 29/a giornata del campionato italiano di calcio di serie A A Bergamo ... Lazio-Spezia 2-1 a Milano: Milan-Sampdoria 1-1 a Napoli: Napoli-Crotone 4-3 a R. Emilia: ...1143 del 22/10/2015. Editore: RPM S.r.l.s., Direttore Responsabile: Matteo Ronchetti. Sito non ufficiale e non connesso all' associazione calcio Milan. Marchio e logo del Milan sono di esclusiva ...