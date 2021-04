Calcio | Serie A | i risultati di oggi Milan e Roma rallentano | vincono Atalanta e Napoli

(Di sabato 3 aprile 2021) Il sabato pomeriggio dellaA ha emesso i suoi verdetti, per quanto riguarda la ventinovesima giornata del campionato 2020/2021. Andiamo a vedere come sono andate le cose, in attesa di Torino-Juventus (h 18) e Bologna-Inter (h 20.45).-Sampdoria 1-1 Nell’anticipo delle 12.30, i rossoneri vengono bloccati dai blucerchiati, con quest’ultimi che per poco non vanno vicinissimi al colpaccio. Al gol del vantaggio di Quagliarella poco prima dello scoccare dell’ora di gioco, che ha approfittato in maniera chirurgica di uno svarione difensivo causato da Theo Hernandez, ha risposto nel finale la rete di Hauge (con i liguri in dieci a causa dell’espulsione di Silva), coi rossoneri che all’ultimo minuto sono andati poi vicinissimi al ribaltone, con una conclusione deviata di Kessie che ha interrotto la sua corsa sul palo della porta difesa da ...

ROMA - Vince la Lazio contro lo Spezia 2 - 1. Dopo un primo tempo senza emozioni ma con ben 2 cartellini gialli (uno per parte), all'11' della ripresa arriva l'1 - 0 di Lazzari ; la gara inizia a ...ROMA - Zona Caicedo, ancora una volta, per lanciare Inzaghi all'inseguimento della Champions: tre punti importantissimi ottenuti contro un grande Spezia, ostica neopromossa messa ottimamente in campo ...Prima dell’intervallo non sono mancati gli episodi che avrebbero potuto sbloccare il match: al 33’ l’arbitro Pashuku assegna un calcio di punizione ai metelliani ... per la trentaquattresima giornata ...Bologna, 3 aprile 2021 - La Serie B ritorna dopo la pausa nazionali per il weekend pasquale, con la 31esima giornata di campionato. La capolista Empoli non è scesa in campo contro la Cremonese a causa ...