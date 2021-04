Calcio | Serie A | Bologna-Inter 0-1 | decide Lukaku**

Advertising

tuttosport : #Juventus, striscione dei tifosi: «Avete a cuore solo social e milioni. Pensate al derby!» ?? - Gazzetta_it : Gol! Torino - Juventus 0-1, rete di Chiesa F. (JUV) - Gazzetta_it : Risultato finale, Milan-Sampdoria 1-1 - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Risultato finale, Bologna-Inter 0-1 - nonleggerlo : RT @Gazzetta_it: #Lukaku-gol, l’#Inter non si ferma più: #Bologna battuto, è fuga scudetto #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Serie

QUOTIDIANO.NET

ROMA - È andata in scena la 31ª giornata diC , quella che che ha incoronato la prima promossa inB: la Ternana schiacciasassi , quella che ha dominato il girone C dall'inizio alla ...di Fabio Belli) SI COMINCIA! Con Triestina Padova stiamo per assistere a una delle partite più interessanti nella 34giornata diC : appena prima deld'inizio vediamo allora in che ...La Roma non è riuscita a far valere la qualità dei suoi giocatori: Spinazzola ha servito una infinità di cross ma in fase realizzativa sia El Shaarawy che Mayoral hanno commesso una serie di ...I biancorossi di mister Magrini hanno pareggiato 1-1 allo Zecchini contro la Giana Erminio nel trentaquattresimo turno del girone A di serie C. Pur con tanti uomini ... e si trova davanti a Chiorra, ...