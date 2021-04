Cagliari-Verona, le probabili formazioni del match (Di sabato 3 aprile 2021) Il Cagliari ospita il Verona nel 29° turno di Serie A, un appuntamento che i sardi non possono sbagliare. Juric dovrà fare a meno di Kalinic Conclusa la sosta delle Nazionali, riparte la fase finale della Serie A 2020/2021. Ad un mese e mezzo dalla fine del campionato è vietato sbagliare e il Cagliari lo sa bene. I sardi sono infatti al terzultimo posto in classifica, ma desiderano rimanere ancora nella massima serie. Dall’altro lato il Verona di Juric, dopo 28 turni, non ha ancora raggiunto la magica quota quaranta, ma conta di farlo già nella sfida contro i rossoblù, visti i 38 punti fin qui conquistati. QUI Cagliari – Semplici proporrà IL 3-5-2 con Cragno a difendere i pali e davanti a lui Walukiewicz, Godin e Rugani. A centrocampo Nandez e Lykogiannis saranno gli esterni dei rossoblù, mentre ... Leggi su zon (Di sabato 3 aprile 2021) Ilospita ilnel 29° turno di Serie A, un appuntamento che i sardi non possono sbagliare. Juric dovrà fare a meno di Kalinic Conclusa la sosta delle Nazionali, riparte la fase finale della Serie A 2020/2021. Ad un mese e mezzo dalla fine del campionato è vietato sbagliare e illo sa bene. I sardi sono infatti al terzultimo posto in classifica, ma desiderano rimanere ancora nella massima serie. Dall’altro lato ildi Juric, dopo 28 turni, non ha ancora raggiunto la magica quota quaranta, ma conta di farlo già nella sfida contro i rossoblù, visti i 38 punti fin qui conquistati. QUI– Semplici proporrà IL 3-5-2 con Cragno a difendere i pali e davanti a lui Walukiewicz, Godin e Rugani. A centrocampo Nandez e Lykogiannis saranno gli esterni dei rossoblù, mentre ...

