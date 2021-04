Business Insider | rubati i dati di 533 milioni di iscritti a facebook Di 106 Paesi

(Di sabato 3 aprile 2021) Ipersonali di oltre 533di utenti di, provenienti da 106, sarebbero statidagli hackers e pubblicati online in un forum dedicato. Non esclusa l’ipotesi di usi fraudolenti. A dirlo è il sito, per ora, non ha commentato la notizia. L'articolodi 533di Di 106 proviene da Noi Notizie..

A dirlo è il sito. Facebook, per ora, non ha commentato la notizia. I dati potrebbero essere usati per truffe leggi anche Facebook permetterà agli utenti di disattivare i commenti: ...A dare la notizia il sito. I dati riguardano milioni di numeri di telefono, nomi completi, indirizzi e compleanni e, secondo esperti di cybersecurity, potrebbero essere utilizzati ...