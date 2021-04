Buoni spesa, 320mila euro contro la crisi (Di sabato 3 aprile 2021) Le famiglie potranno presentare domanda per i Buoni spesa utilizzando la piattaforma legnano.bonuspesa.it. ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 3 aprile 2021) Le famiglie potranno presentare domanda per iutilizzando la piattaforma legnano.bonu.it. ...

Ultime Notizie dalla rete : Buoni spesa Buoni spesa, 320mila euro contro la crisi di Paolo Girotti Altri 320mila euro circa a diposizione di chi si trova in difficoltà a causa della pandemia e potrà accedere ai buoni spesa del Comune: sino al 30 del mese in corso. I fondi a disposizione sono di provenienza governativa: per l'esattezza ammontano a 318mila euro, 278mila saranno nella forma di buoni virtuali, ...

Buoni spesa a Gabicce Donazione promossa dal Lions Club Il vicepresidente del Lions Club di Gabicce Mare, Michelangelo Castellucci, accompagnato dal Consigliere Enrico Cancellotti, ha consegnato al sindaco Domenico Pascuzzi buoni spesa per l'acquisto di ...

Buoni spesa, 320mila euro contro la crisi Terza erogazione del Comune di Legnano durante la pandemia: le famiglie potranno acquistare generi alimentari e necessari ...

