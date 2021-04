Buongiorno: “Che emozione giocare il derby. La gara è stata preparata bene e lo abbiamo dimostrato” (Di sabato 3 aprile 2021) Il difensore del Torino Alessandro Buongiorno ha parlato così ai microfoni di Torino Channel al termine del derby contro la Juventus, conclusosi con un pareggio per 2-2: “Devo dire che è stato parecchio emozionante per me che sono cresciuto nel Toro, ho giocato tanti derby con le giovanili e giocare il primo in prima squadra è stato molto emozionante. Ho giocato con concentrazione ma anche tranquillità, consapevole che il gruppo mi avrebbe dato una mano. abbiamo preparato bene la gara e penso che l’abbiamo dimostrato”. Foto: sito Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 aprile 2021) Il difensore del Torino Alessandroha parlato così ai microfoni di Torino Channel al termine delcontro la Juventus, conclusosi con un pareggio per 2-2: “Devo dire che è stato parecchio emozionante per me che sono cresciuto nel Toro, ho giocato tanticon le giovanili eil primo in prima squadra è stato molto emozionante. Ho giocato con concentrazione ma anche tranquillità, consapevole che il gruppo mi avrebbe dato una mano.preparatolae penso che l’”. Foto: sito Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

