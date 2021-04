Bundesliga 2020 2021 | André Silva stende il Dortmund | vince l’Eintracht 2-1 | Champions lontana per i gialloneri

(Di sabato 3 aprile 2021)Francoforte batte 2-1 a domicilio il Borussianel match valevole per la ventisettesima giornata della. Dopo 11 minuti di gioco equilibrio rotto dall’autogol di Nico Schulz. Il pareggio giallonera arriva al 44? grazie alla rete di Mats Hummels. Il sigillo sulla vittoria dello mette tuttavia, che all’87’ grazie anche a un cross al bacio di Kostic regala alla sua squadra il successo finale per 2-1.apre un divario in classifica di 7 punti con sei partite ancora da giocare: un divario che ilrischia di non riuscire a colmare. Ilvede il quarto posto sempre più lontano, con annesso disastro in caso di mancato ...

... incontro valevole per la giornata 27 di. Lo score dell' ultima sfida tra queste due squadre è stato 1 - 1, datato 5 dicembre. Il Borussia Dortmund ha i favori del pronostico con i ...