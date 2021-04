Bridgerton 2: Regé-Jean Page, alias Duca di Hastings, lascia la serie (Di sabato 3 aprile 2021) Regé-Jean Page non sarà più il Duca di Hastings. L’attore non è nel cast della seconda stagione e a dare la notizia ufficiale è stata Lady Whistledown A pochi giorni dall’inizio delle riprese della seconda stagione di Bridgerton, la fortunata serie Netflix, apprendiamo che Regé-Jean Page, interprete del Duca di Hastings, non farà parte della serie. La notizia è ufficiale e arriva proprio dall’account ufficiale della serie, in cui la ormai famosa Lady Whistledown, che tiene con sagacia e perspicace le cronache mondane, ha scritto un messaggio inequivocabile: “Cari lettori, mentre tutti gli occhi si rivolgono alla ricerca di una viscontessa da parte di ... Leggi su 361magazine (Di sabato 3 aprile 2021)non sarà più ildi. L’attore non è nel cast della seconda stagione e a dare la notizia ufficiale è stata Lady Whistledown A pochi giorni dall’inizio delle riprese della seconda stagione di, la fortunataNetflix, apprendiamo che, interprete deldi, non farà parte della. La notizia è ufficiale e arriva proprio dall’account ufficiale della, in cui la ormai famosa Lady Whistledown, che tiene con sagacia e perspicace le cronache mondane, ha scritto un messaggio inequivocabile: “Cari lettori, mentre tutti gli occhi si rivolgono alla ricerca di una viscontessa da parte di ...

