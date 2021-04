Brescia | molotov contro centro vaccinale | è polemica

(Di sabato 3 aprile 2021) Ignoti lanciano due bottiglie incendiarie aildi Via Morelli. Sul posto presenti vigili del fuoco Un evento assolutamente grave. A, due bottiglie incendiarie sono state lanciate all’albaildi via Morelli. Lenon hanno causato feriti, ma hanno provocato danni ancora da quantificare i danni. Ilfinito sotto attacco aveva visto la luce con i fondi della raccolta “AiutiAMO“, avviata nel corso della prima ondata del COVID quando la pandemia colpì la città. Sul posto nelle prime ore della mattinata di oggi, sabato 3 Aprile, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la ...

Corriere : Brescia, bottiglia molotov contro centro vaccinale: danni limitati - ilriformista : Raid all'alba al centro vaccinale di Brescia con una molotov

