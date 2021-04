Brescia | lanciate due bottiglie incendiarie contro il centro vaccinale Colpita la mensa degli operatori

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Brescia lanciate

Open

Due bottiglie incendiarie sono statecontro le tensostrutture di un centro vaccinale a, in via Morelli. Non si registrano feriti, ma ci sono danni materiali. Solo una delle due tensostruture è stata colpita, in parte, ...Due bottiglie incendiarie sono stateall'alba contro il centro vaccinale di via Morelli a. Non si registrano feriti , sono limitati ad un tendone adibito a sala mensa i danni. Il centro è stato realizzato con i fondi ...Una bottiglia incendiaria è stata lanciata all'alba contro il centro vaccinale di via Morelli a Brescia. Non si registrano feriti, ma sono ancora da quantificare i danni. Il centro è stato realizzato ...BRESCIA - Una bottiglia incendiaria è stata lanciata contro il centro vaccinale di via Morelli a Brescia. Non ci sono stati feriti; ancora da quantificare i danni. Il centro è stato realizzato con i f ...