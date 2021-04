Brescia | due bottiglie incendiarie contro il centro vaccinale anti-Covid | nessun ferito | danni da quantificare

(Di sabato 3 aprile 2021) Duesono state lanciate, poco dopo le 6 di questa mattina,la tensostruttura che ospita ildi via Morelli a. Non si registrano feriti, ma sono ancora da quficare i. Delle due, solo una ha colpito una struttura del, l’altra sarebbe invece finita a terra senza provocare. Il, punto di riferimento anche per i tamponi, è stato realizzato con i fondi della raccolta AiutiAMOavviata nel corso della prima ondata del. A essere danneggiata è stata una delle tensostrutture che ospita ...

