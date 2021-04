Brescia | bottiglie incendiarie contro il centro vaccinale | nessun ferito

(Di sabato 3 aprile 2021) Molotov lanciate suldi via Morelli aall’alba. Danneggiata una delle tensostrutture,. Intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri insieme alla scientifica per ricostruire l’accaduto. Le telecamere di sicurezza installate in strada potrebbe aiutare le forze dell’ordine a individuare i colpevoli. Molotovilvaccini diUn episodio preoccupante ha colpitoattorno alle 6.15 di questa mattina, 3 aprile. Ignoti hanno lanciato duela tensostruttura che ospita iltamponi eanti-Covid. Ildi via ...

Dueincendiarie sono state lanciate questa mattina poco dopo le 6 contro la struttura che ospita il centro vaccinale anti - Covid e il centro tamponi di via Morelli a. Una delle ...Nessun ferito 03 aprile 2021 10:57incendiarie contro un centro vaccinale a