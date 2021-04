Brescia | bottiglie incendiarie contro il centro vaccinale | indagano le FFOO

Advertising

MetaErmal : Bottiglie incendiarie contro un centro vaccinale di #Brescia. Niente, non ce la facciamo. - marcodimaio : Stamani il centro vaccinale di Via Morelli a #Brescia ha subito un grave attacco: due bottiglie incendiarie sono st… - Tg3web : Due bottiglie incendiarie lanciate all'alba contro un centro vaccinale di Brescia. Episodio che avviene all'indoman… - MonicaSpoti : RT @MetaErmal: Bottiglie incendiarie contro un centro vaccinale di #Brescia. Niente, non ce la facciamo. - CaressaGiovanni : Bottiglie incendiarie lanciate contro il centro vaccinale di Brescia: nessun ferito ma danni alla struttura -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia bottiglie

... presidente del Gruppo Misto in consiglio regionale, commenta l'episodio avvenuto al centro vaccinale di via Morelli a, colpito questa mattina con dueincendiarie. "Se ...Non si registrano feriti ma solo danni materiali Dueincendiarie sono state lanciate contro un centro vaccinale a. Non si registrano feriti, ma ci sono danni materiali. Il centro è ...Intanto, una bottiglia incendiaria è stata lanciata all'alba contro il centro vaccinale di via Morelli a Brescia. "L'ultima cosa che ci manca è che arrivino i vaccini, ma sono convinto che gli ...Due bottiglie incendiarie sono state lanciate, poco dopo le 6 di questa mattina, contro la tensostruttura che ospita il centro vaccinale anti-Covid di via Morelli a Brescia. Non si registrano feriti, ...