Brescia, bottiglia molotov contro il centro vaccinale (Di sabato 3 aprile 2021) Brescia, 3 aprile 2021 - Momenti di paura a Brescia: una bottiglia incendiaria è stata lanciata all'alba contro il centro vaccinale di via Morelli. Non si registrano feriti, ma sono ancora da ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 3 aprile 2021), 3 aprile 2021 - Momenti di paura a: unaincendiaria è stata lanciata all'albaildi via Morelli. Non si registrano feriti, ma sono ancora da ...

Advertising

TgLa7 : Bottiglia incendiaria contro centro vaccinale a #Brescia. Non ci sono feriti, da quantificare i danni. #vaccini - rtl1025 : ?? Una bottiglia incendiaria è stata lanciata all'alba contro il centro vaccinale di via Morelli a #Brescia. Non si… - Corriere : Brescia, bottiglia molotov contro centro vaccinale: danni limitati - ReiraLannister : A Brescia hanno lanciato una bottiglia incendiaria contro il punto vaccinale. Io ormai non ho parole per descrivere… - GiovanniBussett : Brescia, due bottiglie molotov contro centro vaccinale: danni limitati- -