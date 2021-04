Brando chi é, il figlio regista di Christian De Sica (Di sabato 3 aprile 2021) Brando De Sica chi è, il figlio regista del noto attore comico Christian. Biografia e curiosità Brando De Sica chi è, il figlio dell’attore comico Christian ( Getty Images)Brando De Sica è nato a Roma il 10 marzo 1983, ed è il figlio del noto attore Christian De Sica e di Silvia Verdona, sorella del regista Carlo Verdone. Dopo un’infanzia passata più sui set cinematografici che altro a 20 anni si è trasferito in California dove si è laureato in Arte e Cinema all’University of Southern California. Ha recitato anche in un film insieme al padre e a Massimo Boldi, in “Anni 90 – Parte II”. Nelle vesti di attore ha recitato ... Leggi su ck12 (Di sabato 3 aprile 2021)Dechi è, ildel noto attore comico. Biografia e curiositàDechi è, ildell’attore comico( Getty Images)Deè nato a Roma il 10 marzo 1983, ed è ildel noto attoreDee di Silvia Verdona, sorella delCarlo Verdone. Dopo un’infanzia passata più sui set cinematografici che altro a 20 anni si è trasferito in California dove si è laureato in Arte e Cinema all’University of Southern California. Ha recitato anche in un film insieme al padre e a Massimo Boldi, in “Anni 90 – Parte II”. Nelle vesti di attore ha recitato ...

