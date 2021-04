Bottiglie molotov contro il centro vaccinale | ' Un atto sconcertante'

Advertising

fanpage : Molotov contro il centro vaccinale di #Brescia, un episodio inquietante #3aprile - fanpage : Bottiglie molotov contro un centro vaccinale a #Brescia #3aprile - leonessa1967 : RT @RadioSavana: Brescia, due bottiglie molotov contro centro vaccinale. - topic76866590 : Bottiglie molotov contro un centro vaccinale a Brescia #brescia #centrovaccinale #molotov - Nicol79938739 : RT @RadioSavana: Brescia, due bottiglie molotov contro centro vaccinale. -

Ultime Notizie dalla rete : Bottiglie molotov

È successo stamattina a Brescia: una tensostruttura è stata danneggiata dalle fiamme, nel mirino anche il centro per i tamponi. Il sindaco Del Bono: ''Un gesto sconcertante, incomprensibile e ...All'alba di sabato 3 aprile 2021 duesono state lanciate contro il centro vaccinale di via Morelli a Brescia . Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto e identificare, anche attraverso le ...Un gesto davvero ignobile. Questa mattina, ignoti, hanno gettato una bottiglia incendiaria contro il centro vaccinale di via Morelli, a Brescia. A raccontare l’accaduto sono i colleghi di primabrescia ...La notizia dell'attacco al centro vaccinale di via Morelli a Brescia vede il panorama politico lombardo condannare unanimemente il vile gesto ...