Bottiglie incendiarie lanciate contro il centro vaccinale di Brescia | nessun ferito ma danni alla struttura

Advertising

repubblica : ?? Coronavirus, due bottiglie incendiarie nella notte contro il centro vaccini a Brescia - RaiNews : Due bottiglie incendiare sono state lanciate all’alba contro un centro vaccinale di Brescia - Open_gol : Il centro era stato realizzato con i fondi della raccolta #AiutiAmoBrescia, un progetto partito durante la scorsa p… - Momylia2 : RT @perchetendenza: #Brescia: Perché due bottiglie incendiarie sono state lanciate all'alba contro il centro vaccinale di via Morelli; non… - Peppe24245235 : #coronavirus bottiglie incendiarie contro il centro vaccini a #Brescia La strategia? Arrecare danni a chi aiuta g… -

Ultime Notizie dalla rete : Bottiglie incendiarie

Lesarebbero state due, di cui solo ha colpito una struttura del centro. L'altra sarebbe invece finita a terra senza provocare danni. outstream Sono ancora da quantificare i ...Lehanno danneggiato la tensostruttura che ospita la mensa degli operatori impegnati nelle attività sanitarie. Al lavoro i carabinieri per risalire agli autori del gesto. Si ...(ANSA) - BRESCIA, 03 APR - "La campagna vaccinale a Brescia non si ferma. Auspico che le indagini siano svolte in tempi brevi e che i delinquenti che hanno lanciato queste bottiglie siano individuati ...In Italia superata la soglia dei 110mila morti. Zona rossa in tutto il paese per il week end di Pasqua e Pasquetta, dal 6 aprile Marche, Veneto e la Provincia Autonoma di Trento passano in arancione ...