Boom del lavoro nero. Cgia: le chiusure ingrossano l'esercito di irregolari, imprese sul lastrico (Di sabato 3 aprile 2021) Boom del lavoro nero. Complice la gravissima crisi economica accentuata dalla pandemia. Che ha provocato una perdita di circa 450mila posti di lavoro. Un fenomeno purtroppo destinato a crescere. Lo segnala l'Ufficio studi della Cgia di Mestre. Cgia: le chiusure alimentano il lavoro nero Con le chiusure imposte nelle ultime settimane, "a tanti di questi disoccupati si sono aggiunti molti addetti del settore alberghiero. E della ristorazione. E altrettante finte parrucchiere ed estetiste. Che quotidianamente si recano nelle case degli italiani. A esercitare irregolarmente i servizi e le prestazioni più disparate" sottolinea una nota. Per la Cgia la decisione del governo Draghi di chiudere in zona rossa ...

