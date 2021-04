Bologna | Mihajlovic | «Giocato meglio dell’Inter Futuro? Io sto bene ovunque»

Advertising

sportli26181512 : Mihajlovic protesta: 'Tomiyasu in campo sul 14-0, che bisogno c'era? Con la Mongolia potevo giocare pure io!': Sini… - Mediagol : #Bologna-#Inter, Mihajlovic: 'I nerazzurri hanno sfruttato l'unica occasione, a noi manca un bomber'… - FcInterNewsit : Bologna, Mihajlovic a Sky: 'Non ho visto azioni manovrate dell'Inter, ci è mancato solo il gol' - AleCat_91 : BOLOGNA - INTER 0-1: SINTESI, ANALISI E COMMENTO! - The_Aktor : RT @essemg0819: Il Bologna comunque vale quasi il Sassuolo, Mihajlovic per non riuscire a fare 50 pt con questa squadra è proprio un allena… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Mihajlovic

Tabellino: Ravaglia, Tomiyasu , Danilo, Soumaoro, Dijks , Schouten, Dominguez , Skov Olsen , Soriano, Sansone , Barrow. . All.:. Inter : Handanovic, Skriniar, Ranocchia, Bastoni, ...6: giocare contro la prima della classe non è mai facile, illo fa in maniera attenta senza concedere troppo. Questo però non basta per portare a casa dei punti.Il Bologna dell’ex Sinisa Mihajlovic ha 34 punti in classifica grazie a un ruolino di marcia di nove vittorie, sette pareggi e dodici sconfitte, cammino dignitoso anche se non esaltante, come conferma ...La 29esima giornata di Serie A si chiude allo stadio Dall'Ara, con la sfida in corso tra Bologna e Inter. Il risultato è 0-1. La squadra di Mihajlovic è arrivata alla domenica di sosta con ...