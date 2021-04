Bologna-Inter, le probabili formazioni del match (Di sabato 3 aprile 2021) Al Dall’Ara si chiude la 29esima giornata. Vari dubbi per Conte a centrocampo e in difesa, Bologna senza l’ex di turno Palacio La sfida tra Bologna e Inter al Dall’Ara, in programma questa sera alle 20:45, chiude la 29esima giornata di Serie A. Contro gli emiliani, la squadra di Conte è chiamata all’ennesima prova di solidità per mantenere intatto il vantaggio sulle inseguitrici, Milan su tutte. “Non ci vuole un ingegnere nucleare per capire come fermare l’Inter, io toglierei per prima cosa Lukaku e Lautaro” queste le parole invece di Mihajlovic sui punti di forza dei nerazzurri, ma promette:“Sappiamo che loro sono forti, ma sappiamo che possiamo anche vincere. QUI Bologna – In cima alle emergenze per Miha sicuramente la positività di Skorupski che lo esclude dal match: al suo ... Leggi su zon (Di sabato 3 aprile 2021) Al Dall’Ara si chiude la 29esima giornata. Vari dubbi per Conte a centrocampo e in difesa,senza l’ex di turno Palacio La sfida traal Dall’Ara, in programma questa sera alle 20:45, chiude la 29esima giornata di Serie A. Contro gli emiliani, la squadra di Conte è chiamata all’ennesima prova di solidità per mantenere intatto il vantaggio sulle inseguitrici, Milan su tutte. “Non ci vuole un ingegnere nucleare per capire come fermare l’, io toglierei per prima cosa Lukaku e Lautaro” queste le parole invece di Mihajlovic sui punti di forza dei nerazzurri, ma promette:“Sappiamo che loro sono forti, ma sappiamo che possiamo anche vincere. QUI– In cima alle emergenze per Miha sicuramente la positività di Skorupski che lo esclude dal: al suo ...

