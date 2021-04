Bologna-Inter: infortunio per Tomiyasu alla mezz’ora, al suo posto entra De Silvestri (Di sabato 3 aprile 2021) E’ durata appena 30 minuti la partita di Takehiro Tomiyasu. Il difensore del Bologna ha dovuto abbandonare il campo contro l’Inter, nel match valevole per la ventinovesima giornata di Serie A 2020/2021, a causa di un problema fisico. Il giapponese, accompagnato dai medici dello staff, è uscito sulle sue gambe e si è diretto verso gli spogliatoi. Al suo posto Lorenzo De Silvestri, che lo rimpiazzerà sulla corsia destra. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) E’ durata appena 30 minuti la partita di Takehiro. Il difensore delha dovuto abbandonare il campo contro l’, nel match valevole per la ventinovesima giornata di Serie A 2020/2021, a causa di un problema fisico. Il giapponese, accompagnato dai medici dello staff, è uscito sulle sue gambe e si è diretto verso gli spogliatoi. Al suoLorenzo De, che lo rimpiazzerà sulla corsia destra. SportFace.

