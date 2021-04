Bologna-Inter, Conte: “Ogni vittoria è sempre più pesante, dobbiamo meritarci il primo posto” (Di sabato 3 aprile 2021) Il Bologna cede 1-0 all'Inter senza mai rinunciare a lottare.Nella sfida serale che ha chiuso il turno odierno i nerazzurri si sono imposti grazie alla rete messa a segno nel corso del primo tempo da Romelu Lukaku. Una rete che ha permesso agli uomini di Conte di allungare in classifica, mentre sconfitta indolore per i rossoblu che restano fermi a metà classifica. Le parole del tecnico dei nerazzurri, Antonio Conte, ai microfoni di Sky Sport al termine del match del Dall'Ara.Bologna-Inter, Mihajlovic: “I nerazzurri hanno sfruttato l’unica occasione, a noi manca un bomber”"Più ci si avvicina alla fine più Ogni vittoria diventa pesante. Vincere su un campo come quello del Bologna ci fa fare un grande ... Leggi su mediagol (Di sabato 3 aprile 2021) Ilcede 1-0 all'senza mai rinunciare a lottare.Nella sfida serale che ha chiuso il turno odierno i nerazzurri si sono imposti grazie alla rete messa a segno nel corso deltempo da Romelu Lukaku. Una rete che ha permesso agli uomini didi allungare in classifica, mentre sconfitta indolore per i rossoblu che restano fermi a metà classifica. Le parole del tecnico dei nerazzurri, Antonio, ai microfoni di Sky Sport al termine del match del Dall'Ara., Mihajlovic: “I nerazzurri hanno sfruttato l’unica occasione, a noi manca un bomber”"Più ci si avvicina alla fine piùdiventa. Vincere su un campo come quello delci fa fare un grande ...

