Bologna-Inter 0-1 | Lukaku | “Ho fatto una bellissima scelta venendo a giocare qua”

"Sono molto contento per la vittoria di oggi, era una partita complicata. Abbiamo fatto un bello step e dobbiamo andare avanti su questa strada. È un bel momento per me, ho fatto una bellissima scelta venendo qua, farò di tutto per aiutare la squadra perché senza i miei compagni non sono nessuno. Il gruppo è la cosa più importante, abbiamo un obiettivo davanti e dobbiamo proseguire così". Romelu Lukaku ha deciso anche Bologna-Inter e si gode questa Pasqua che proietta i nerazzurri a un passo dalla vittoria dello scudetto. Il centravanti belga sprona la squadra a fare ancora meglio: "Siamo cresciuti tutti tantissimo, gestiamo meglio la pressione e la trasformiamo in energia positiva. Questo ci aiuta in campo e dobbiamo continuare così."

