Bologna, infortunio Tomiyasu: le condizioni del difensore (Di sabato 3 aprile 2021) infortunio Tomiyasu: il difensore giapponese ha dovuto abbandonare il match tra Bologna e Inter per un problema muscolare Pessime notizie per il Bologna. Takehiro Tomiyasu ha accusato un problema fisico ed è stato costretto al cambio durante il primo tempo del match contro l'Inter. Nuovo stop per il difensore giapponese, che nelle prossime ore effettuerà accertamenti clinici per stabilire l'entità dell'infortunio. Al suo posto, Lorenzo De Silvestri.

