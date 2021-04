Bollettino Coronavirus di Sabato 3 Aprile 2021 | rapporto positivi tamponi al 5 | 91%

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 3 aprile 2021) In data 3l’incremento nazionale dei casi è +0,58% (ieri +0,60%) con 3.650.247 contagiati totali, 2.974.688 dimissioni/guarigioni (+21.311) e 110.704 deceduti (+371); 564.855 infezioni in corso (-440). Ricoverati con sintomi -215 (28.489); terapie intensive +10 (3.714) con 234 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 359.214totali (ieri 331.154) di cui 190.264 molecolari (ieri 192.799) e 168.950 test rapidi (ieri 138.355) con 102.873 casi testati (ieri 104.165); 21.261(target 4.311);totali 5,91% (ieri 6,62% – target 2%);/casi testati 20,66% (ieri 21,05% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 4.132; Campania 2.314; Puglia 2.142; Piemonte 2.127; Emilia Romagna 1.789; ...