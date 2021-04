BMW iX elettrica, in futuro potrebbe arrivare una variante ad alte prestazioniHDblog.it (Di sabato 3 aprile 2021) Un paio di settimane fa, BMW aveva condiviso tutti i dettagli della sua nuova elettrica iX, prezzi inclusi per il mercato italiano. Sappiamo che l’auto sarà proposta nelle versioni BMW iX xDrive40 e BMW iX xDrive50. Secondo un rapporto di BMW Blog, però, pare che il costruttore tedesco stia lavorando ad una variante ancora più potente chiamata BMW iX M60 e che potrebbe arrivare tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. Il powertrain dovrebbe essere in grado di erogare 418 kW (568 CV). Oltre ad una maggiore potenza, questo modello dovrebbe caratterizzarsi per disporre di un assetto rivisto per migliorare la dinamica di guida e di alcune modifiche estetiche pensate per accentuare la sua maggiore sportività. Se davvero la notizia sarà confermata, si tratterebbe del secondo modello elettrico M Performance dopo la BMW i4 ... Leggi su helpmetech (Di sabato 3 aprile 2021) Un paio di settimane fa, BMW aveva condiviso tutti i dettagli della sua nuovaiX, prezzi inclusi per il mercato italiano. Sappiamo che l’auto sarà proposta nelle versioni BMW iX xDrive40 e BMW iX xDrive50. Secondo un rapporto di BMW Blog, però, pare che il costruttore tedesco stia lavorando ad unaancora più potente chiamata BMW iX M60 e chetra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. Il powertrain dovrebbe essere in grado di erogare 418 kW (568 CV). Oltre ad una maggiore potenza, questo modello dovrebbe caratterizzarsi per disporre di un assetto rivisto per migliorare la dinamica di guida e di alcune modifiche estetiche pensate per accentuare la sua maggiore sportività. Se davvero la notizia sarà confermata, si tratterebbe del secondo modello elettrico M Performance dopo la BMW i4 ...

Advertising

HDmotori : BMW iX elettrica, in futuro potrebbe arrivare una variante ad alte prestazioni - idol_Mona_N : RT @BMWItalia: THE iX: nuova luce alla mobilità elettrica. Con in suoi 600km di autonomiaTHE iX xDrive50 ti aspetta in concessionaria. Scop… - linkofile : RT @BMWItalia: THE iX: nuova luce alla mobilità elettrica. Con in suoi 600km di autonomiaTHE iX xDrive50 ti aspetta in concessionaria. Scop… - NotessRenting : RT @BMWItalia: THE iX: nuova luce alla mobilità elettrica. Con in suoi 600km di autonomiaTHE iX xDrive50 ti aspetta in concessionaria. Scop… - John_Stickel : RT @BMWItalia: THE iX: nuova luce alla mobilità elettrica. Con in suoi 600km di autonomiaTHE iX xDrive50 ti aspetta in concessionaria. Scop… -

Ultime Notizie dalla rete : BMW elettrica BMW iX elettrica, in futuro potrebbe arrivare una variante ad alte prestazioni Un paio di settimane fa, BMW aveva condiviso tutti i dettagli della sua nuova elettrica iX , prezzi inclusi per il mercato italiano. Sappiamo che l'auto sarà proposta nelle versioni BMW iX xDrive40 e BMW iX xDrive50. Secondo ...

UN ANTICIPO DI BMW 'i4' Questa è la premessa, ma qualche anticipo, in Bmw, l'anno dato, almeno hanno diffuso immagini definitive. La nuova i4, berlina 4 porte totalmente elettrica, è bella e pronta ed arriverà dai ...

BMW iX elettrica, in futuro potrebbe arrivare una variante ad alte prestazioni HDmotori BMW iX elettrica, in futuro potrebbe arrivare una variante ad alte prestazioni La nuova BMW iX potrebbe essere proposta in futuro in una versione M Performance con powertrain da 418 kW (568 CV); il debutto è atteso tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023.

NewMotion, semplificare la ricarica: intervista con Jean-Baptiste Guntzberger L'azienda, inoltre, collabora già con molte realtà in Europa, come società di leasing e case automobilistiche tra cui BMW, Mazda, Nissan, Renault e Volvo. Semplificare l'accesso alla ricarica è ...

Un paio di settimane fa,aveva condiviso tutti i dettagli della sua nuovaiX , prezzi inclusi per il mercato italiano. Sappiamo che l'auto sarà proposta nelle versioniiX xDrive40 eiX xDrive50. Secondo ...Questa è la premessa, ma qualche anticipo, in, l'anno dato, almeno hanno diffuso immagini definitive. La nuova i4, berlina 4 porte totalmente, è bella e pronta ed arriverà dai ...La nuova BMW iX potrebbe essere proposta in futuro in una versione M Performance con powertrain da 418 kW (568 CV); il debutto è atteso tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023.L'azienda, inoltre, collabora già con molte realtà in Europa, come società di leasing e case automobilistiche tra cui BMW, Mazda, Nissan, Renault e Volvo. Semplificare l'accesso alla ricarica è ...