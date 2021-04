Bigfoot junior film stasera in tv 3 aprile | cast | trama | curiosità | streaming | recensione

(Di sabato 3 aprile 2021)è ilin tv sabato 32021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda TITOLO:USCITO IL: 25 gennaio 2018 GENERE: Animazione ANNO: 2017 REGIA: Jeremy Degruson, Ben Stassen: Christopher L. Parson, Marieve Herington, Joe Ochman DURATA: 92 minuti...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bigfoot junior

BergamoNews

Duplicity - 21:00 Iris- 21:20 Italia 1 Tentazioni d'amore - 21:15 Premium Cinema 2 A qualcuno piace caldo - 21:10 Rai Movie Ben Hur - 21:20 Rete 4 L'amante inglese - 21:15 Cielo ...MIAMI - ULTIMA FERMATA 21:20 -- 1 PARTE 22:50 - TGCOM 22:53 - METEO. IT Canale 20 Mediaset 18:24 - CHUCK V - CHUCK VS. OMEN 19:19 - CHUCK V - CHUCK VS. LA MALEDIZIONE 20:15 - THE BIG ...La programmazione delle maggiori reti televisive di questa sera, 3 aprile 2021, prevede: Su Rai 1 Una serata tra amici, Canale 5 Amici di Maria De Filippi, Italia Bigfoot Junior. Vediamo nel dettaglio ...Bigfoot junior va in onda sabato 3 aprile alle 21.20 su Italia 1: ecco come vederlo in streaming su Mediaset Play ...