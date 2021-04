Benevento-Parma, le probabili formazioni del match (Di sabato 3 aprile 2021) Benevento e Parma si sfidano dopo la sosta per le Nazionali. Gara decisiva per le sorti di entrambe: D’Aversa ritrova Cornelius Dopo la pausa per le Nazionali, la Serie A torna in campo con la 29ª giornata proponendo una partita molto delicata come quella tra Benevento e Parma. Si tratta di uno decisivo scontro salvezza, con i giallorossi 16esimi a quota 29 punti e i gialloblù in piena zona retrocessione. QUI Benevento Filippo Inzaghi potrebbe scegliere di affidarsi ad un 3-5-2 nel quale, davanti a Montipò dovrebbe giocare il tridente composta da Tuia, Caldirola e Barba. In mediana Schiattarella è in vantaggio su Viola per affiancare Hetemaj e Ionita. Sulle fasce spazio a Dapaoli e Improta. In attacco potrebbe toccare alla coppia Gaich-Lapadula. QUI Parma D’Aversa recupera ... Leggi su zon (Di sabato 3 aprile 2021)si sfidano dopo la sosta per le Nazionali. Gara decisiva per le sorti di entrambe: D’Aversa ritrova Cornelius Dopo la pausa per le Nazionali, la Serie A torna in campo con la 29ª giornata proponendo una partita molto delicata come quella tra. Si tratta di uno decisivo scontro salvezza, con i giallorossi 16esimi a quota 29 punti e i gialloblù in piena zona retrocessione. QUIFilippo Inzaghi potrebbe scegliere di affidarsi ad un 3-5-2 nel quale, davanti a Montipò dovrebbe giocare il tridente composta da Tuia, Caldirola e Barba. In mediana Schiattarella è in vantaggio su Viola per affiancare Hetemaj e Ionita. Sulle fasce spazio a Dapaoli e Improta. In attacco potrebbe toccare alla coppia Gaich-Lapadula. QUID’Aversa recupera ...

