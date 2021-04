Benevento, Inzaghi: “Prendere gol negli ultimi minuti dispiace ma il sogno continua” (Di sabato 3 aprile 2021) Il pareggio casalingo contro il Parma sotto la lente di ingrandimento del tecnico del Benevento Pippo Inzaghi ai microfoni di Sky: "Temevo questa partita, una sfida complicata contro una squadra che non merita la sua classifica. La squadra è stata molto brava, siamo andati in vantaggio senza mai soffrire ma non l'abbiamo chiusa e dopo loro hanno fatto cambi importanti, anche se Prendere gol negli ultimi minuti dispiace. Il nostro sogno si avvicina sempre di più, con quella umiltà di lottare su ogni palla... la squadra mi è piaciuta molto".caption id="attachment 1091641" align="alignnone" width="1024" Benevento, getty/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 3 aprile 2021) Il pareggio casalingo contro il Parma sotto la lente di ingrandimento del tecnico delPippoai microfoni di Sky: "Temevo questa partita, una sfida complicata contro una squadra che non merita la sua classifica. La squadra è stata molto brava, siamo andati in vantaggio senza mai soffrire ma non l'abbiamo chiusa e dopo loro hanno fatto cambi importanti, anche segol. Il nostrosi avvicina sempre di più, con quella umiltà di lottare su ogni palla... la squadra mi è piaciuta molto".caption id="attachment 1091641" align="alignnone" width="1024", getty/caption ITA Sport Press.

