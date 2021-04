Ben-Hur: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di sabato 3 aprile 2021) Ben-Hur: trama, cast e streaming del film Stasera, 3 aprile 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Ben-Hur, film del 1959 diretto da William Wyler con protagonista Charlton Heston. È un colossal a tema storico e drammatico ed uno dei più grandi e premiati successi della storia del cinema. È ispirato all’omonimo romanzo del generale Lew Wallace, da cui erano già stati tratti due film, uno del 1907 e l’altro del 1925, divenuti punti di riferimento del cinema muto. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Narra la storia del principe ebreo Giuda Ben-Hur, tradito dal suo vecchio amico d’infanzia, il tribuno romano Messala. Ben-Hur troverà la sua vendetta in occasione della grandiosa corsa delle quadrighe al Circo di Gerusalemme, considerata una delle più spettacolari scene d’azione della storia del cinema. Il sottotitolo ... Leggi su tpi (Di sabato 3 aprile 2021) Ben-Hur: trama, cast e streaming delStasera, 3 aprile 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Ben-Hur,del 1959 diretto da William Wyler con protagonista Charlton Heston. È un colossal a tema storico e drammatico ed uno dei più grandi e premiati successi della storia del cinema. È ispirato all’omonimo romanzo del generale Lew Wallace, da cui erano già stati tratti due, uno del 1907 e l’altro del 1925, divenuti punti di riferimento del cinema muto. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Narra la storia del principe ebreo Giuda Ben-Hur, tradito dal suo vecchio amico d’infanzia, il tribuno romano Messala. Ben-Hur troverà la sua vendetta in occasione della grandiosa corsa delle quadrighe al Circo di Gerusalemme, considerata una delle più spettacolari scene d’azione della storia del cinema. Il sottotitolo ...

